Nocera: giovane tenta di lanciarsi nel vuoto, salvato da un poliziotto

Ha tentato di lanciarsi nel vuoto, è stato fermato da un poliziotto. È successo questa mattina a Nocera Inferiore in via De Filippo. Un giovane di 26 anni aveva iniziato a dare in escandescenze, era solo in casa con la madre di 54 anni. La donna ha chiamato la polizia. Poco dopo è arrivata una pattuglia inviata sul posto dal commissariato diretto dal vice questore Aniello Ingenito. I poliziotti hanno chiesto il supporto di personale sanitario del 118. I sanitari hanno riportato alla calma il giovane in attesa dell’arrivo di un medico del dipartimento di igiene mentale dell’Asl Salerno.

Il giovane si era disteso su un divano di casa ma all’improvviso si è alzato raggiungendo una finestra con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Uno dei poliziotti presenti, accortosi di quanto stava accadendo, con prontezza di riflessi e non senza qualche difficoltà, ha bloccato il giovane prima che si lanciasse nel vuoto. Il ventiseienne è stato poi trasportato all’ospedale “Umberto I” a bordo di un ambulanza che è stata scortata dagli uomini del commissariato di polizia.