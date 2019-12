In manette l'accoltellatore dell'ex infermiere in pensione di Nocera Inferiore. E' terminata dopo 48 ore la fuga di A.B., 57enne tossicodipendente, fermato dagli agenti della Polfer nella stazione di Salerno. L’aggressore era stato intercettato in mattinata a Nocera Inferiore; stava raggiungendo la stazione ferroviaria quando, intorno alle nove, è stato visto dal vice questore del commissariato di Nocera Inferiore Luigi Amato, che si trovava nella zona alla guida della sua auto. L’uomo, alla vista del vice questore, ha iniziato a correre scappando verso i binari e riuscendo a prendere il primo treno per Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA