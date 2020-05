LEGGI ANCHE

Non si sa se l'oggetto sia stato rubato o se sia stato solo perso. E' quanto accaduto ad un'anziana dipochi minuti dopo il suo ricovero. A riferirlo è il nipote della donna, di circa 80 anni, attraverso i social. Il ragazzo ha infatti chiesto un aiuto a ritrovare l'oggetto, appellandosi alla sensibilità delle persone e al buon senso: «Mia nonna è stata ricoveratadi Nocera Inferiore, non sta molto bene e non riesce a respirare se non con l'ossigeno. Portava al collo una catenina d'oro con un medaglione dove era raffigurata il volto di mio nonno». L'appello del ragazzo è chiaro, al punto di offrire anche una ricompensa a chi dovesse ritrovare l'oggetto. «Se qualcuno/a l'ha presa involontariamente per conservarla sarei ben lieto di riaverla, offro ricompensa a chi l'ha trovata».Un oggetto prezioso e di grande valore per la donna, che spera - insieme al nipote - che qualche persona di buon cuore riesca a recuperarla o a fornire informazioni a riguardo. Ad accorgersi che l'oggetto era scomparso erano stati gli stessi familiari della paziente, che avevano atteso all'esterno dell'ospedale, nella sala d'attesa, tutte le formalità previste dal protocollo per il ricovero della donna. Un momento, quello vissuto dalla famiglia digià difficile, e ora ulteriormente aggravato dalla scomparsa dell'oggetto. Da qui l'appello, con la speranza che non si sia trattato di un furto e che qualcuno possa, quanto prima, riconsegnare la catenina ai legittimi proprietari.