Nocera Inferiore: atti osceni davanti ad una scuola, uomo di 50 anni denunciato dalla municipale

Si toccava le parti intime nei pressi di una scuola a Nocera Inferiore, nella zona di Cicalesi. Alcuni passanti, nel vederlo, hanno segnalato l'accaduto alla polizia municipale. Gli agenti sono intervenuti poco dopo, intorno alle 9 di questa mattina.

L'uomo è stato successivamente identificato e denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante di averli consumati in luoghi frequentati da minore.

Cinquantenne, risiede a Sarno. Per lui l'iscrizione nel registro degli indagati presso la procura, dopo gli accertamenti di rito svolti al comando di via Libroia.