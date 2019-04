Lunedì 8 Aprile 2019, 15:58

Rimosso un ordigno bellico della seconda guerra mondiale rinvenuto lungo un costone roccioso del monte Albino, a Nocera Inferiore. Si tratta di una granata da mortaio di fabbricazione italiana. Le operazioni di rimozione della bomba, coordinate dagli agenti del commissariato di via Giovanni Falcone agli ordini del vice questore Luigi Amato, sono iniziate questa mattina per concludersi solo qualche ore fa e hanno visto impegnati i tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania che hanno calato, in sicurezza, gli artificieri del 21esimo reggimento Genio Guastatori di Caserta. L'ordigno era stato scoperto durante alcuni lavori di messa in sicurezza della zona.