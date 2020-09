I carabinieri di Nocera Inferiore stanno cercando di far luce sulla misteriosa aggressione ad un uomo di 83 anni che è ora ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli. A denunciare l'accaduto è stato il figlio della vittima che, ieri sera, tornato a casa, ha trovato l'anziano genitori con vistose macchie di sangue sul corpo, ematomi sulle braccia e sulle gambe. L'aggressione sarebbe avvenuta in via Montevescovado vicino alla parrocchia di San Giuseppe. “Erano le 18, 30 – ha raccontato il figlio – quando qualche balordo ha presumibilmente aggredito mio padre, suppongo in strada. Lui non ricorda nulla, probabilmente per lo shock che ha subìto. L’ho trovato a casa, sanguinava ed aveva ematomi su parte del corpo, su un braccio ed una frattura. L’ho portato al pronto soccorso di Nocera ed è stato pii trasferito al Cardarelli a Napoli. Il figlio dell’anziano ha lanciato un appello. "Se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti per capire cosa effettivamente sia successo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA