Venerdì 30 Agosto 2019, 11:12

NOCERA INFERIORE - Risponde di maltrattamenti aggravati ed estorsioni plurime un giovane nocerino di 21 anni, raggiunto da richiesta di giudizio immediato dalla procura di Nocera Inferiore. L'uomo avrebbe maltrattato in sequenza la madre e il fratello piccolo, tra botte, minacce di morte e intimidazioni continue: «Vi devo sparare, vi devo uccidere», diceva più volte, scagliandosi anche contro i suppellettili e gli oggetti presenti in casa. Se la madre si rifiutava di dargli dei soldi, arredamento e mobilio sarebbero finiti distrutti.I fatti vanno dall'ottobre 2017 al settembre 2018, poi arrivò la denuncia della donna. Alle violenze commesse contro il genitore, avrebbe quasi sempre assistito anche il fratello piccolo dell'imputato. Un clima di violenza e sottomissione, quello creato dal ragazzo, che portò il genitore allo sfinimento e al pericolo per la propria incolumità, oltre che per quella del figlio più piccolo. Il magistrato di turno, dopo la denuncia, decise di allontanare il ragazzo dalla casa familiare.I soldi che lo stesso estorceva al genitore andavano dai 10 ai 50 euro, a seconda dei suoi bisogni. Modiche cifre che non avrebbero mai fermato la violenza del ragazzo, privo di scrupoli al punto da approfittare della condizione di grande vulnerabilità delle due vittime, per ottenere ogni volta ciò che voleva.