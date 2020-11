Due persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale tra un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco ed un'automobile. E' successo verso le 15 di oggi a Nocera Inferire all'incrocio semaforico tra Via Napoli e via Rea. Il camion dei pompieri era partito pochi minuti prima dalla vicina caserma del presidio nocerino ed ha affrontato il semaforo per poi scontrasri con una vettura che proveniva da via Astuti. Probabilmente l'autista dell'automobile aveva il via libera e non avrebbe sentito la sirena dei vigili del fuoco. Sono rimasti feriti, non in condizioni gravi, un pompiere e l'uomo alla guida della Nissan. Sul posto la polizia locale che ha effettuando i rilievi per ricostruire la dinacima dell'impatto. Il traffico è rimasto paralizzato. L'incrocio si trova in un punto strategico della mobilità cittadina.

Ultimo aggiornamento: 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA