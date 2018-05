Martedì 22 Maggio 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 13:52

Si torna a sparare nelle strade di Nocera Inferiore. Nella tarda mattinata di oggi è stato esplosi un colpo di pistola contro un negozio di barbiere in via Giordano a pochi passi dal distretto sanitario cittadino. Sul posto i carabinieri insieme al tenente Massimo Santaniello che hanno effettuato i rilievi utili alle indagini. Potrebbe essere una minaccia estorsiva nei confronti dell'artigiano oppure un avvertimento a qualcuno che in quel momento era nel negozio.