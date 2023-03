Probabilmente Manlio Torquato, quando era sindaco di Nocera Inferiore e si confrontava quotidianamente con i giornalisti, non immaginava che un giorno sarebbe stato lui a porre le domande. Questa sera intervisterà Anna Laura De Nicola, neo presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Nocera. Non poteva essere scelta migliore considerata anche la coincidenza con la Giornata internazionale della donna. Alle 20 parte «Confronti», il talk show che l’ex sindaco ha ideato e prodotto in casa. Il suo ufficio da avvocato, tutti i mercoledì, si trasformerà in uno studio di web tv. Le chiacchierate saranno trasmesse in diretta attraverso le pagine ufficiali Facebook e Youtube di Torquato. Previsto anche l’intervento degli spettatori che dal loro telefonino o dal computer, potranno porre domande agli ospiti.

APPROFONDIMENTI Nocera, Agropoli, San Severino:

i tre sindaci eletti al primo turno Nocera Inferiore, De Maio passa subito Angri, giornalista minacciato



«Non sono un giornalista e non ambisco ad esserlo – ha detto l’ex sindaco - credo, però, che alla luce della mia esperienza decennale come sindaco e amministratore, ho raccolto informazioni ed esperienza per poter aprire un dialogo che possa far tornare il piacere della parola avviando un confronto tra le diverse componenti della società. Nel mio piccolo posso contribuire alla formazione di un punto di vista, all’apertura di un’altra finestra, limpida, sull’orizzonte del dibattito pubblico, a tratti sopito».

Non a caso, come copertina, ha scelto la foto di un balcone di Villa La Ginestra, la residenza che ospitò a Torre del Greco Giacomo Leopardi. «Il desiderio di tutti noi – ha precisato - è di vivere meglio vivendo qui. E per farlo ho dedicato anni alla vita pubblica come amministratore. Dentro quegli anni ci sono cose buone, errori e mancanze. Ma l’impegno pubblico, se sincero e disinteressato, non finisce mai. Per questo ho deciso di declinarlo in un altro modo, dopo aver chiuso un lungo ciclo. In questo modo intendo, anche se in maniera diversa, di mettermi al servizio della comunità. Per questo nasce Confronti, una video rubrica settimanale di interviste ai protagonisti del nostro territorio, per ascoltarne la voce, aperta anche alle domande di chi vorrà seguirci».