Mercoledì 24 Ottobre 2018, 09:58

NOCERA INFERIORE - Un uomo di nazionalità senegalese ha seminato il panico in pieno centro a Nocera Inferiore. Dopo aver importunato alcune donne si è scagliato contro due agenti della polizia locale che erano intervenuti a difesa dei passanti. Visibilmente ubriaco e fuori di sé li ha aggrediti ferendoli in maniera non grave. Sul posto è intervenuta una pattuglia di caschi bianchi con il comandante Giuseppe Contaldi. L'uomo è stato bloccato in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118. Il medico ha provveduto a sedarlo per poi ricoverarlo in ospedale. In passato era stato fermato dai carabinieri a Pagani per un episodio simile.