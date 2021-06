Nocera, raffica di furti nell'area industriale azienda derubata: imprenditori in rivolta

Furti nella zona industriale di Nocera Inferiore gli imprenditori stipulano un contratto con una società di vigilanza privata. C'è amarezza e rabbia tra gli imprenditori della zona industriale di Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, da tempo vittime di furti verso i quali non si riuscirebbe a porre un freno. Solo pochi giorni fa, una banda di ladri ha portato via cavi in rame, bloccando persino la trasmissione di energia elettrica, dei computer e anche condizionari presenti all'interno di un'azienda. E causando, inevitabilmente, danni rilevanti alla stessa, in termini di vendita e produzione.

Nel mirino è finita un'azienda agroalimentare. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, perchè già da qualche settimana gli industriali tutti hanno deciso di provvedere autonoamente alla sicurezza dei propri opifici, stipulando un contratto con guardie private e sistemi tecnologici. L'episodio ultimo è stato intanto denunciato alle forze di polizia, che hanno provveduto anche ad un sopralluogo con la squadra della scientifica, acquisendo poi filmati di videosorveglianza.

I ladri avrebbero forzato un cancello, per poi fare irruzione all'interno dell'azienda. Danni sono stati riscontrati anche ad altre porte e finestre. L'azienda è stata costretta al blocco della produzione. Gli ultimi episodi avevano riguardato il furto a danno di aziende che commerciavano in alimenti, colpite nei fine settimana. La zona, di notte, è scarsamente controllata e questo fa sponda a malitenzionati e ladri occasionali, che spesso riescono ad agire indisturbati.