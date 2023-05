Furto con scasso alla pizzeria Wip di Nocera, per il ladro pochi spiccioli

Furto con scasso alla pizzeria Wip di Nocera Inferiore. È successo all’alba di oggi, poco prima delle 4. Il solito ignoto ha forzato la porta d’ingresso del locale e rotto una delle vetrine. Si è poi diretto alla cassa. Non è stato difficile aprirla per impossessarsi dei pochi spiccioli lasciati alla chiusura dai proprietari del locale. Il bottino è magro, poco più di 20 euro. Il ladro è poi andato via non toccando altro. Nel frattempo era scattato l’allarme, poco dopo è arrivato il vigilantes che ha constatato quanto successo. I proprietari del ristorante hanno chiamato i carabinieri a cui è stata presentata una denuncia.

Agli investigatori sono state consegnate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il raid del malvivente. Potrebbe essere lo stesso che nelle settimane passate aveva rubato in altri locali e negozi della città. “È triste vedere queste scene. Siamo lontani da un mondo più buono”, ha detto Domenico Fortino, uno dei proprietari di Wip mentre atterrava a Milano dove oggi è protagonista di uno “show pizza” a Tutto Food, la fiera agroalimentare. “Però – ha continuato - dopo un attimo di desolazione si parte sempre più forti di prima e sempre più leali e buoni verso tutti”.