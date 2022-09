Nocera Inferiore, lavori alla rete fognaria: prevista la chiusura dello scarico

Lunedì 19 settembre, alle ore 16:00, in via Raffaele Pucci 33 a Nocera Inferiore, avverrà la chiusura dello scarico di via Pucci nel torrente Solofrana. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di completamento della

e rappresenta un significativo passo in avanti per il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno.

Saranno presenti i vertici di Gori ed Ente Idrico Campano, e il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.