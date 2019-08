Venerdì 23 Agosto 2019, 10:48

NOCERA INFERIORE - Due auto appartenenti ai componenti di una stessa famiglia, un uomo e una donna, sono state date alle fiamme. È accaduto a Nocera Inferiore, la notte scorsa, intorno alle 5. A finire distrutte un'Audi di colore nero ed una Opel grigia, ferme in sosta in via Libroia e via Giordano. I veicoli erano di proprietà di un giovane e di una ragazza. Per domare le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli hanno impiegato diverse ore e non poche difficoltà. La causa dell'incendio potrebbe non essere accidentale, stando ai primi controlli. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale, che hanno sentito i proprietari delle auto, avviando una formale indagine sui due episodi, avvenuti in ordine di tempo a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro.L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti, svegliati nel cuore della notte dal fumo che ha interessato balconi e finestre. Tre famiglie di una palazzina sono state fatte uscire all'esterno, per ragioni di sicurezza. Al momento non viene esclusa alcuna pista, neanche quella dell'origine dolosa, che ha colpito le auto di due giovani di Nocera Inferiore.