«Una delle nostre scommesse, probabilmente quella che ho più a cuore, è la riqualificazione di Montevescovado che non dovrà essere più un quartiere ghetto. Abbiamo i fondi per farlo». Così il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha commentato la notizia che Nocera Inferiore è nell’elenco delle città che usufruiranno dei finanziamenti stanziati per il Prius, il Programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile.

La somma destinata al progetto di rinascita di Montevescovado sfiora i 15 milioni di euro, per la precisione 14,7 milioni. Sono i fondi previsti nell’ambito del Pr Campania Fesr 2021-2027 per promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. «È una buona notizia che conferma la grande attenzione della Regione Campania, mai avuta in passato, nei confronti della nostra città - ha sottolineato De Maio - essere inseriti nella graduatoria dei Prius è motivo di grande soddisfazione e premia il lavoro fatto anche attraverso i numerosi incontri avuti con i vertici regionali».

I fondi consentiranno di avviare l’abbattimento dei vecchi prefabbricati pesanti, moduli nati all’indomani del terremoto del 1980, e la costruzione di nuove case. Si interverrà a lotti. Sono 75 le famiglie che attualmente vivono negli edifici di cemento e cartongesso. Il progetto prevede l’abbattimento dei primi due palazzi, ormai fatiscenti, e la costruzione di altrettanti edifici. E così di seguito. «Sarà, però, necessario - ha precisato De Maio - intercettare ulteriori fondi. Sono convinto che faremo un buon lavoro, siamo sulla strada giusta».

La riqualificazione di Montevescovado passa anche attraverso la cicatrizzazione di una ferita che dura da troppo tempo, il fallimento di Iacp Futura che ha portato alla chiusura dei cantieri per la costruzione di alloggi di edilizia popolare. Di quella storia finita male sono rimasti due enormi scheletri di cemento che caratterizzano, insieme ai prefabbricati, il desolante panorama del quartiere. Qualcosa si sta muovendo. L’Agenzia regionale di edilizia residenziale, che ha sostituito Iacp, ha completato la verifica sismica dei due manufatti incompiuti. Si sta organizzando la Conferenza dei servizi per approvare il progetto e appaltare i lavori. I fondi Prius hanno riconosciuto Nocera Inferiore come polo urbano.

Rientra tra le città classificate come aree urbane medie perché capoluogo di provincia o polo intermedio, insieme ad Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Aversa, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Eboli e Scafati. L’intera dotazione finanziaria dei Prius è del valore complessivo di 360 milioni di euro.