Era uscito dal carcere per rischio contagio da Covid -19,nella casa vicina a quella della persona che aveva ferito, con un coltello, diversi mesi fa. Ora, una nuova istanza presentata al gip, da parte del legale che assiste proprio la parte offesa, ha portato il giudice a disporre gli arresti domiciliari in un'altra abitazione, lontano da quella originale. Antonio Baldo, 57enne imputato per t, trascorrerà la sua detenzione in un'altra abitazione, ae, prima di essere processato. Le sue condizioni di salute avevano spinto procura e gip a liberare l'uomo, facendolo tornare nella casa che si trova, che il primo aveva tentato di uccidere, senza riuscirci, qualche mese prima. La nuova istanza di spostare l'imputato altrove era legata a problemi di sicurezza e di contesto ambientale.I fatti che riguardano Baldo risalgono allo scorso dicembre, quando poco prima delle 11 del mattino aggredì un 72enne infermiere, suo vicino di casa, in via Siniscalchi. L’indagato lo scaraventò prima all’interno dell’ascensore del condominio, mentre la vittima rientrava a casa. Quest’ultimo fu prima minacciatoe poi gli fu intimato di consegnare dei soldi. L’uomo reagì e tra lui e l’aggressore ne nacque una colluttazione, terminata quando l’ascensore tornò al piano terra. A quel punto Baldo lo colpì più volte con un coltello, dopo avergli mollato anche un pugno al volto. Poi la fuga. Fudue giorni dopo, mentre tentava di andare a Salerno, in treno. L'infermiere se la cavò con pochi giorni di prognosi, prima di essere dimesso dall'ospedale. Baldo è attualmente sotto processo dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dall'organo inquirente.