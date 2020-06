Era accusato di aver acceso un fumogeno durante una partita di calcio, ma in nessun fotogramma era emersa la prova della sua colpevolezza. Seppur con formula dubitativa, è stato assolto dall'accusa di aver avuto atteggiamenti violenti durante una manifestazione sportiva. I fatti risalgono al 25 ottobre del 2018, quando M.C. viene condannato per decreto penale dalla Procura di Nocera Inferiore, per aver acceso un fumogeno durante il match tra la Nocerina e la Rotonda, creando così "pericolo per le persone, presso lo stadio San Francesco d'Assisi".

LEGGI ANCHE Napoli, torna la banda del buco: dalla chiesa sfondato il supermercato

Il ragazzo si era opposto a quella condanna per decreto - e cioè il pagamento di una sanzione all'Erario - e attraverso il suo avvocato, Giuseppe Fedele, aveva presentato opposizione, scegliendo di essere giudicato in abbreviato. Dalle indagini della polizia giudiziaria, con tanto di immagini di videosorveglianza, era stato possibile identificare un ragazzo con pantalone grigio, felpa con cappuccio e cappello con visiera. Questo, durante la partita. Poi, al termine del match, il ragazzo, M.C. , fu fermato dagli agenti una volta all'esterno dello stadio, all'altezza dei cancelli di uscita del settore della Curva Sud. Da subito, il giovane aveva negato ogni addebito, in commissariato, spiegando di non aver mai acceso il fumogeno, nonostante si riconoscesse nei video che la polizia gli aveva poi mostrato e che erano serviti per identificarlo. Trovandosi tra tanti giovani, in quel momento in curva, non è stato però possibile capire chi esattamente avesse acceso il fumogeno. Lo spiega il gup, nella sua sentenza: «Dalle immagini si vede la presenza di M.C. , unitamente a tanti altri tifosi, in prossimità del luogo ove il fumogeno era acceso e gettato a terra, ma in alcuna foto si vede in modo schiacciante che egli ne fosse stato l'autore dell'accensione, per cui va assolto dall'imputazione per non aver commesso il fatto anche se con formula dubitativa - perchè ragionando a contrario dalle stesse immagini - non emerge la prova certa della sua innocenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA