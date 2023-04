Nocera Inferiore: distretto sanitario senza internet, saltano visite mediche e piani terapeutici

Non c’è la linea Internet, saltano visite specialistiche e piani terapeutici. Succede al Distretto sanitario 60 dell’Asl Salerno, uffici che erogano servizi per gli utenti di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte.

Da oltre dieci giorni gli uffici di via Giordano a Nocera Inferiore non possono usufruire della connessione alla rete Internet a causa di un guasto. Il black out ha provocato enormi disagi agli utenti. Ogni giorno decine di persone sono rimandate indietro per l’impossibilità di effettuare pratiche sanitarie come il rinnovo dei piani terapeutici, il pagamento dei ticket, l’esenzione, la scelta del medico di base, la prenotazione di visite specialistiche.

L’azienda sanitaria ha spiegato che si tratta di un guasto che dipende dal fornitore del servizio e che si sta facendo il possibile per superare la criticità. Il disservizio ha provoca disagi e proteste degli utenti.