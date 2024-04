È stata individuata la persona che, a gennaio scorso, investì con la propria auto un'anziana di 82 anni, in via Giovanni Pascoli, a Nocera Inferiore. Si tratta di un giovane ventenne del luogo, ora indagato a piede libero per le accuse di omissione di soccorso e lesioni gravi. Da quel giorno, era circa la metà di gennaio, la donna ha trascorso un lungo periodo di ricovero in ospedale poi in un centro di riabilitazione, a causa delle gravissime ferite riportate. L'indagine è stata condotta dagli agenti di polizia giudiziaria del comando della polizia municipale di Nocera. La segnalazione di un incidente era stata lanciata da alcuni residenti. La donna era uscita di casa intorno alle 9 del mattino e si apprestava ad attraversare la strada, dove si trovava lo spazio per il deposito dei rifiuti. Fu proprio in quel momento che un'auto la travolse con violenza, lasciandola a terra per diversi minuti.

Il veicolo, dopo l'impatto, non arrestò la marcia e proseguì il tragitto, senza prestare alcun aiuto o soccorso. Dopo qualche minuto partì una telefonata alle forze dell'ordine per un pronto intervento. Sul posto giunse un'ambulanza del 118, poi una pattuglia della polizia municipale per i primi rilievi. L'anziana, pur cosciente dopo essere stata investita, fu soccorsa e adagiata su di una barella, quindi trasferita con urgenza all'ospedale Umberto I. Le sue condizioni erano critiche e per mesi sono state monitorate dal personale sanitario, vista anche l'età avanzata. Dopo l'intervento dell'ambulanza toccò ai vigili urbani, giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso, raccogliere elementi utili per identificare la persona che era fuggita senza prestare soccorso.

L'indagine non è stata semplice: per settimane gli agenti hanno raccolto elementi tra testimonianze, immagini video ma anche verificando caratteristiche e dati di veicoli sospetti, che potevano poi combaciare con quello ricercato. Il contenitore di rifiuti che avrebbe dovuto raggiungere l'anziana era dall'altra parte della strada. Stando a quanto raccolto, il ragazzo che era alla guida non aveva ancora completato l'esame per il conseguimento della patente. Ora è indagato a piede libero per i reati di omissione di soccorso e lesioni gravi.

L'anziana ha trascorso diversi mesi in ospedale, in ragione di una serie di ematomi generati dall'incidente, con ferite al ginocchio e al piede, che avevano richiesto maggior tempo per le cure. Poi le dimissioni presso un centro specifico per terapie. L'inchiesta è stata coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, con una prima informativa che il comando di polizia municipale inviò al sostituto di turno, dopo i primi rilievi effettuati sul luogo dell'incidente.