Martedì 11 Giugno 2019, 13:46

NOCERA INFERIORE - Tragedia, questa mattina, a Nocera Inferiore, poco dopo le otto. Un uomo di circa 60 anni, tecnico di laboratorio di professione presso una succursale del liceo a Cicalesi, è morto dopo essere precipitato dal tetto dello stesso edificio. Sul posto è stata rinvenuta anche una sedia. Sconosciuta, al momento, la dinamica dei fatti, sulla quale è stata avviata una formale indagine da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Non si esclude un suicidio. Dopo essere precipitato al suolo, l'uomo è stato soccorso dalla dirigente e dagli operatori scolastici, fino all'arrivo del 118, che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale Umberto I, di Nocera Inferiore. L'edificio dove si è registrato il fatto accoglie tre plessi scolastici. L'uomo avrebbe raggiunto il tetto attraverso una scala anti incendio. In ospedale, ricoverato in reparto, i medici hanno riscontrato una serie di fratture multiple su buona parte del corpo. Poi il decesso, pare sopraggiunto dopo una serie di arresti cardiaci. La città di Nocera Inferiore è sotto choc, dopo aver appreso la notizia.