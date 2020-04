LEGGI ANCHE

Un nuovo tentativo di truffa viene segnalato ain tempi di emergenza da Covid-19 . Lo rende noto l'associazione di protezione civile "Club Universo", che ha avvisato i cittadini di fare attenzione a chi si presenta con il proprio nome o con quello di altri, con l'obiettivo di raccogliere generi alimentari o soldi in maniera del tutto illegale. «Ci hanno contattato alcuni concittadini - scrivono - dicendo di aver trovato, sotto la porta delle loro abitazioni, dei volantini con scritto “raccolta di beni alimentari e non solo, porta a porta” firmatoE' assolutamente falso. Proprio per evitare queste situazioni, il ritiro delle donazioni verrà fatto solo ed esclusivamente da noi della Protezione Civile Club Universo., perchè le donazioni vengono ritirate quando voi donatori chiamate». Probabilmente, qualcuno ha approfittato della beneficenza che sia la protezione civile ma anche esponenti del tifo rossonero stanno facendo in questi giorni, per tentare di confondere le idee a qualche cittadino.Uno degli ultimi gesti che tanto erano stati apprezzati in questo periodo, era stato fatto proprio dalla Curva Sud Nuvkrinum, che aveva acquistato un respiratore dalla Germania per donarlo alla Terapia Intensiva Neonatale dell'Umberto I. La raccolta era stata organizzata dai tifosi durante il periodo natalizio, con il passaparola fatto tra vari negozi delle due Nocera. Il Club Universo, da settimane oramai, si impegna invece a consegnare le mascherine per conto del Comune, ma anche a fornire la spesa a chi, magari, si trova in difficoltà o è impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione. Circostanze che hanno spinto, evidentemente, qualcuno ad approfittarne, lasciando scritto presso alcuni domicili, su dei volantini, di effettuare il ritiro di beni alimentari a scopo di beneficenza. Spacciandosi per qualcun altro. Così come era accaduto tempo prima, con l'avviso telefonico di una imminente sanificazione in alcuni palazzi di Nocera Inferiore, per casi sospetti da Covid-19, che in realtà non erano mai stati segnalati da nessuna delle autorità preposte.