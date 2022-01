Ricoverato scappa dall'ospedale: ritrovato grazie a segnalazioni social

E' durato poco meno di 24 ore l'allontanamento volontario di un 55enne dall'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. A dare l'allarme ieri, denunciandone la scomparsa ai carabinieri, sono stati i familiari. La sorella dell'uomo, ieri pomeriggio, aveva lanciato un appello via social: «Da ieri sera mio fratello si è allontanato dall'ospedale di Nocera dove era ricoverato per un intervento.

Da ieri non abbiamo sue notizie. Chiunque lo vedesse è pregato di contattarmi o di contattare i carabinieri che lo stanno anch'essi cercando». Il messaggio ha registrato velocemente centinaia di condivisioni. Pure qualche segnalazione è arrivata ai familiari, che collocava l'uomo nei pressi del centro storico, così come in centro. I carabinieri lo hanno trovato in via Atzori, all'incrocio con via Barbarulo. Una volta accertatisi che si trattasse dell'uomo scomparso dall'ospedale, lo hanno riportato in viale San Francesco per riaffidarlo alle cure dei medici dell'ospedale. Momenti di tensione che per fortuna della famiglia dell'uomo hanno avuto un lieto fine. L'uomo sabato era al pronto soccorso per degli approfondimenti clinici, in attesa di essere ricoverato per un intervento. Sconosciuta, al momento, la ragione del suo allontanamento.

L'uomo probabilmente ha vagato a lungo per le strade di Nocera, fino al tardo pomeriggio. «Vi ringrazio tantissimo tutti - ha scritto la sorella - grazie alla vostra disponibilità e alle vostre indicazioni siamo riusciti a rintracciare mio fratello ed ora lo stanno riportando in ospedale».