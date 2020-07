C’è un noto architetto, un altrettanto medico di famiglia e un signore che aveva ripulito il proprio garage. Tutti sorpresi a gettare rifiuti in barba alle regole dettate dall’amministrazione comunale di Nocera Inferiore. A sorprendere e multare i “cafoni di turno” sono stati i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Una pattuglia di carabinieri era in transito su via Villanova, periferia nord della città. Quando ha notato un uomo abbandonare vicino alla campana della raccolta del vetro cinque enormi bustoni neri contenenti rifiuti di diversa natura. E’ stato identificato, multato e costretto a riportarsi indietro la spazzatura. Ai militari ha detto che aveva svuotato il suo garage in via Falcone, a diversi chilometri dal luogo dello sversamento. Al medico di famiglia, invece, sono risaliti gli agenti della polizia municipale. Sono stati allertati da un operatore ecologico della Nocera Multiservizi che ha trovato in strada un cumulo di medicinali scaduti. Grazie ad alcune tracce trovate tra i farmaci gli agenti hanno rintracciato il medico che è stato sanzionato.

Sempre gli agenti della polizia locale sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria per multare un noto architetto che aveva appena abbandonato vicino al proprio studio professionale degli scatoloni con all’interno diverse tipologie di rifiuti.

Ultimo aggiornamento: 12:22

