Altri disordini nella "movida" diDopo l'annuncio del sindaco Manlio Torquato di rivolgersi al Prefetto per ristabilire l'ordine e la sicurezza, con l'ausilio delle forze dell'ordine, nei week end e durante le ore più calde nelle quali centinaia di giovani affollano i locali del centro, un altro episodio di violenza si è consumato appena due sere fa.si è trasformata ben presto in una. Urla, aggressioni, sedie che volano e minacce. Al punto che sul posto sono intervenuti in contemporaneaTutto è accaduto martedì scorso, di sera, quando una discussione tra due persone si è trasformata presto in un'aggressione reciproca. Coinvolgendo almeno dieci persone. L'arrivo delle forze dell'ordine ha ristabilito l'ordine e la calma, mentre molti dei ragaziz coinvolti si erano già dileguati, guadagnando la fuga tra il centro cittadino e il corso principale. L'episodio, seppur minore per entità rispetto ai precedenti, conferma l'allarme e il problema che esiste nella gestione della movida nella città dell'Agro nocerino, che più di altre, accoglie migliaia di persone da tutto il comprensorio nei week end e in queste serate nelle quali i locali hanno potuto riaprire, dopo l'emergenza da Covid-19. Molti cittadini hanno invocato l'intervento dell'amministrazione comunale, altri chiedono la collaborazione dei commercianti e magari il pattugliamento costante delle forze dell'ordine o della vigilanza privata. La situazione rischia di precipitare. Sabato scorso un ragazzino era stato aggredito da un gruppo di giovanissimi, senza alcun motivo. Mentre altrove, lungo piazza Petrosini, altre comitive di giovani si divertivano a far baldoria fino alle 3 della notte, lasciando svegli centinaia di residenti. Uno scenario fuori controllo, sul quale bisognerà intervenire quanto prima.