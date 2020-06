Faceva gola a qualcuno la targa Michelin del ristorante “Al Paese” di Nocera Inferiore. L’agognato riconoscimento per ristoratori e chef è stato rubato la notte scorsa da ignoti che hanno anche vandalizzato con della vernice rossa l’ingresso del noto locale di via Papa Giovanni XXIII al borgo San Matteo. Durante il raid è stata distrutta anche la cabina elettrica al servizio del ristorante e fatto cadere un cavo dell’alta tensione che è rimasto pericolosomante penzoloni fino a quando non è intervenuta una squadra di operai dell’azienda elettrica. Il proprietario Luca Ingenito si è detto meravigliato per l’accaduto non nascondendo la sua amarezza. L’osteria “Al Paese” è molto nota in tutta la regione per aver ospitato chef stellati richiamando in città tantissimi amanti della cucina dove i prodotti locali, in particolare dell’Agro nocerino sarnese, vengono valorizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA