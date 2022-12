Nocera Inferiore, rubato il salvadanaio della colletta natalizia per i bambini nati prematuri

Ruba da un ristorante il salvadanaio per la colletta a favore del reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Nocera Inferiore. La scena è stata immortalata dalla telecamera di videosorveglianza del locale.

Il gestore dell'attività commerciale ha deciso di diffondere le immagini sui social che sono diventate immediatamente virali anche perchè il volto del ladro è facilmente identificabile. Il furto infatti è stato commesso dall'improvvido malvivente a volto scoperto. La telecamera mostra il giovane aprire la cassa del ristorante e la sua contrarietà quando vede che è vuota. A quel punto si guarda intorno per individuare qualcosa da portare via, viene attirato dalla scatola in latta verniciata di rosso e nero e che funge da salvadanaio per la colletta di Natale per la Tin. La scuote e pur constatando che all'interno ci sono pochi spiccioli la porta via. I salvadanai erano stati distribuiti la mattina precedente al furto ai locali della città.

Da anni è tradizione che i tifosi della Nocerina. In particolare i giovani della curva organizzano una raccolta fondi per sostenere uno dei reparti di eccellenza dell'Umberto I.