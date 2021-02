La notte scorsa ignoti ladri hanno tentato di rubare le Lim, le lavagne interattive, alla scuola Giuseppe Marrazzo del quartiere Casolla a Nocera Inferiore. Qualcosa, però, sarà andato storto, il furto non è stato portato a segno. Questa mattina la scoperta. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale. La dirigente scolastica ha sospeso l’attività didattica in presenza per l’intera giornata per consentire ai carabinieri di effettuare le indagini ma anche per far eseguire la sanificazione dei locali. Le aule torneranno agibili per le lezioni già da domani.

Resteranno, invece, a casa gli alunni della IV classe delle sezioni A e B. I genitori hanno deciso di tenerli a casa perché non ritengono garantito il diritto allo studio. Il rappresentante di classe, l’avvocato Giuseppe Gifone, ha sottolineato che “il diritto allo studio deve essere garantito in formula totalitaria non a metà come sta avvenendo con la turnazione, giorni a casa e turni pomeridiani massacranti”. “Le istituzioni – ha concluso – devono individuare delle soluzioni. Il plesso Marrazzo del IV Istituto complessivo è l’unico della città che vive queste criticità”.

