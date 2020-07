NOCERA INFERIORE. In quattro avevano minacciato e poi aggredito il capotreno, "colpevole" di aver solo chiesto di mostrare il biglietto. Sono finiti tutti a processo, dinanzi al tribunale monocratico di Nocera Inferiore, quattro ragazzi incensurati, di Angri, Pagani, Scafati e Nocera, accusati di violenza privata nei confronti di un dipendente di Ferrovie dello Stato, diventato ora vittima della spiacevole vicenda. Gli imputati hanno dai 22 ai 27 anni, tutti partecipi dell'azione minatoria contro il dipendente, una donna. I fatti risalgono al 15 settembre 2018, con la ressa consumata a bordo del treno, a Nocera Inferiore, prima delle procedure di identificazione dei protagonisti, mandati a giudizio dalla Procura di Nocera. Per la dipendente, impegnata nel suo lavoro di richiesta e convalida dei biglietti, dopo lo spavento iniziale, seguì la comunicazione alle forze dell'ordine che avevano poi in una fase successiva individuato il gruppo di giovani. Questi ultimi, minacciarono la donna di gravi conseguenze fisiche, se non avesse lasciato perdere quella richiesta di biglietto, che a quanto pare nessuno dei quattro aveva. Il gruppo, condannato ad un decreto penale di condanna, cioè al pagamento di una sanzione pecuniaria allo Stato di diverse migliaia di euro, ha deciso di presentare opposizione al gip. Il magistrato ha mandato così, da prassi, tutti a processo, con il rito immediato. © RIPRODUZIONE RISERVATA