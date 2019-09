Sabato 7 Settembre 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un chilo di cocaina è stato sequestrato dagli agenti della squadra mobile della questura di Salerno a Nocera Inferiore. La droga è stata trovata nascosti tra i mobili di una camera che era nella disponibilità di un uomo, che è stato successivamente arrestato.Inoltre gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e banconote di vario taglio per oltre 10.000,00 euro e vari effetti cambiari superiore a 15.000,00 euro, ritenuti il provento dell'attività illecita. La droga sequestrata era ancora composta in grosse «pietre», che sarebbero poi state sottoposte al «taglio» per moltiplicare la quantità e ottimizzare i profitti. Tagliando da uno a tre la cocaina avrebbe potuto fruttare anche 90.000 euro. L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condotto nella Casa Circondariale di Salerno, in attesa della convalida dell'arresto.