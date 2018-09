Venerdì 7 Settembre 2018, 20:10

Molti hanno applaudito. Altrettanti hanno protestato. Anche sui social. La serenata cantata dal neomelodico Tony Colombo ha diviso non poco i cittadini di Nocera Inferiore. Tutto si è svolto la scorsa notte in via Quasimodo al quartiere Gelsi. Peppe, futuro sposo di Adriana, ha ingaggiato il popolare cantante partenopeo per la serenata sotto il balcone della giovane. Ma alla fine è diventato quasi un concerto con centinaia di persone che hanno assistito allo spettacolo armati di telefonini per immortalare l'evento. Non sono mancati palloni a forma di cuore e coriandoli. E alla fine ci sono stati anche i fuochi pirotecnici. Colombo, però, è arrivato in ritardo. Era atteso per le 22.30. La serenata è finita poco dopo l'una. Ed è questo che ha provocato l'ira di diversi residenti del quartiere. Altri, invece, l'hanno presa con ironia. «Ragazzi - ha postato Raffaele Maiorino - ma è una bellissima cosa, prendiamola con filosofia. Viva il romanticismo e soprattutto auguroni agli sposi». «Quando succedono qeste cose non bisogna fare altro che scendere in strada, unirsi alla compagnia e festeggiare», ha commentato Ernesto Galdi.