Acquistano una casa con offerta superiore, minaccia e perseguita i vicini: condannato

Voleva acquistare una casa, confinante con la sua proprietà, ma una famiglia era arrivata prima di lui e se l'era assicurata con un'offerta superiore. Da lì erano iniziate le persecuzioni dell'uomo, con una denuncia ai carabinieri sporta dalle vittime per stalking, fino alla condanna definitiva, ora, in Cassazione, a due anni e quattro mesi.

Le vittime erano i suoi vicini di casa, appunto: marito, moglie e suocera. La sentenza in Appello nel 2020 è stata ora confermata anche in Cassazione, con un ricorso della difesa dell'imputato respinto. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe inviato decine e decine di messaggi alle vittime dal contenuto minaccioso e molesto, affrontando in molte occasioni i tre di persona, inveendo contro di loro, con insulti e minacce, fino a dentro il cortile dell'abitazione. Al punto da provocare, con le sue condotte, stati di ansia e paura ai tre vicini di casa, obbligandoli a non sostare più nel cortile della propria casa ma di servirsi di una uscita secondaria.

La causa di tanto astio era legata all'acquisto che i tre avevano fatto di quell'appartamento, adiacente alla casa dell'imputato, che però era anche nei suoi desideri. Il 48enne imputato avrebbe reiterato i suoi comportamenti anche durante i gradi di giudizio, «amplificando la valenza offensiva per il protrarsi della condotta». Da qui la conferma del secondo grado di giudizio, con la condanna diventata definitiva.