Nocera Inferiore-Torre Annunziata, stop ai treni: odissea per i pendolari

Due ponti sovrastanti altrettanti corsi d'acqua devono essere abbattuti. Per questo motivo da domani, 29 agosto, fino al 30 ottobre sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Nocera Inferiore e Torre Annunziata. Il ritorno al lavoro di tantissimi pendolari e, tra pochi giorni, di migliaia di studenti, non sarà facile. Rfi, l'azienda che ha in gestione la rete ferroviaria, ha assicurato il rispetto dei tempi precisando che i lavori non possono essere rinviati.

Trenitalia ha organizzato autobus che faranno la spola tra Nocera e Torre Annunziata per un totale di 180 corse giornaliere sostituendo i treni. Ci saranno bus lenti che si fermeranno in tutte le stazioni e veloci che sosteranno solo a Nocera, Pompei, Torre Annunziata. Le notizie sono state fornite da Rfi e Trenitalia durante la riunione chiesta dai rappresentanti del Gruppo pendolari linea storica Napoli Salerno ed a cui hanno partecipato anche il presidente della IV Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, l'ingegnere Dario Gentile dell'Agenzia regionale della mobilità. I pendolari, che erano rappresentati da Alfonso Tulipano, Angelo Scocci ed Edmondo Battista, hanno chiesto corse aggiuntive utilizzando, negli orari di maggior flusso di viaggiatori, treni sulla linea veloce a «monte del Vesuvio». «Ci è stato risposto - ha detto Battista - che a breve le nostre proposte saranno valutate. Nei primi giorni di stop ci sarà un monitoraggio con personale di Trenitalia e Rfi in strada e alle fermate dei bus per verificare e risolvere eventuali criticità».

I ponti da abbattere si trovano al km 26+108 tra Scafati e Pompei e al Km 32+683 tra Pagani ed Angri. Si era anche pensato di far viaggiare i treni a senso alternato su un solo binario ma l'ipotesi è stata scartata per la complessità dei lavori. La linea, hanno spiegato i tecnici, sarà tranciata. La scelta del periodo per consentire i lavori non è stata casuale. Secondo i dati raccolti da Trenitalia, il periodo tra settembre e ottobre è il più congeniale. Il flusso turistico e pendolare ha avuto dei picchi a fine luglio per poi calare. «Il periodo di minor disagio dovrebbe essere proprio tra settembre ed ottobre. Questo per evitare di arrivare con la linea interrotta nel periodo natalizio quando i flussi sono più intensi», è stato spiegato durante l'incontro. Comunicazioni e richieste di collaborazione sono state inviate alle amministrazioni comunali delle città interessate, in particolare a quella di Nocera Inferiore dove sono in corso i lavori della rete fognaria con la chiusura di alcune strade. In tutte le stazioni ferroviarie sono stati affissi cartelli esplicativi per informare i viaggiatori e ridurre al minimo i disagi. Realizzata anche un'applicazione che consentirà di avere notizie in tempo reale sul proprio smartphone.