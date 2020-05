LEGGI ANCHE

Vietato il 5G a, un’ordinanza disposta dal sindaco ne vieta l’installazione di impianti e la sperimentazione sul territorio comunale. Nel testo viene richiamata la circostanza di aver applicato, come ha spiegato anche il primo cittadino, il principio di precauzionalità sancito dall’Unione Europea, in attesa di linee guida da parte degli organismi di tutela della salute. Il Comune ha richiesto al Ministero della Salute direttive scientificamente aggiornate, in merito all’incidenza sulla salute pubblica delleL’ordinanza trae spunto, così come altre, dalla nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze, annunciata dall’International Agency for Research on Cancer.Il Comune di Nocera Inferiore ha dunque disposto di non autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti di installazione o modifica di impianti di telecomunicazione. Prima di Nocera, altri comuni nel salernitano, come Mercato Severino, Pellezzano, Baronissi avevano emesso analoghe ordinanze. Provvedimenti emessi nonostante l'Istituto superiore della sanità a marzo 2019, in audizione alla Camera, aveva assicurato che le antenne 5G e le relative emissioni che rispettano le linee guida internazionali (Iarc e Oms) non generavano rischi per la salute. L'allarme riguardo l'esistenza di un pericolo collegato agli impianti aveva spinto, inoltre, diverse persone ad incendiare letteralmente le installazioni presenti sui propri comuni, che in molti casi non risultavano essere tecnologie da 5G ma solo normali antenne.