Ha lasciato il carcere dopo sette mesi dal suo arresto, eseguito dopo la scoperta di un chilo di cocaina nascosto in casa dei nonni. E’ tornato a casa, anche se agli arresti domiciliari, Luigi Vicidomini, 34enne nocerino, condannato per quegli stessi fatti tempo fa, ed in primo grado, a 4 anni e 8 mesi di reclusione, al termine del rito abbreviato discusso in sede gup. L’imputato, difeso e assistito dai legali Francesco Vicidomini e Giuseppe Della Monica, si è visto accogliere l’istanza di sostituzione della misura dal gip del tribunale. Il suo arresto risaliva allo scorso 6 settembre, eseguito dalla Squadra Mobile di Salerno, durante un controllo anti droga nell'Agro nocerino sarnese.

Nel provvedimento, il gip ha spiegato le ragioni del cambio di misura, legato in special modo «all’assenza di elementi indicativi dell’appartenenza a gruppi criminali di più ampia portata, alla non particolarmente allarmante personalità dell’imputato anche alla luce della confessione resa all’accertamento dei fatti», insieme alla luce del tempo trascorso dalla detenzione in carcere. La droga era stata nascosta in quell’abitazione, all’insaputa dei parenti. Il gip Giovanni Pipola ha imposto altresì il divieto al nocerino di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con l’imputato o che lo assistono, «alla luce della certa esistenza di canali di approvvigionamento della rilevantissima quantità di stupefacente detenuta».



