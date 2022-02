Urla e minaccia passanti con una forchetta nel centro di Nocera Inferiore: a processo

Affronterà il processo nell’udienza prevista il prossimo 10 marzo un nocerino di 44 anni, originario di Torre del Greco, accusato di porto in luogo pubblico di arma impropria: era il 3 maggio quando l’uomo diede in escandescenza in strada brandendo una forchetta adoperata come una forchetta. Secondo le ricostruzioni, la sua azione non era in alcun modo giustificata, con i passanti a temere il peggio e lui a inveire, mettendosi al centro di via Fucilari. In quel frangente la vicenda arrivava all’attenzione delle forze dell’ordine, con i carabinieri ad intervenire per mettere fine all’azione dimostrativa, dopo l’allerta arrivata da parte dei cittadini allarmati, che non riuscivano a ignorare i comportamenti di quell'uomo, in possesso di un normale utensile da cucina adoperato come fosse un coltello, in grado di provocare tensione e allarme nell’ottica delle persone presenti sul posto. L’uomo venne poi fermato e disarmato, con la contestazione di porto in luogo pubblico di arma impropria, con aggravanti della recidiva reiterata infraquinquennale.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Caso Arianna Manzo, il legale: «Saltata la transizione in... IL CASO Il Covid fa esplodere il bullismo in classe. «Vittime 480... IL CASO I carabinieri in un supermercato: maxi sequestro a Giffoni Valle...

Il 44enne attualmente si trova recluso alla casa circondariale di Poggioreale, a Napoli: a marzo prossimo comparirà in pubblica udienza davanti al giudice del tribunale monocratico, chiamato a rispondere delle accuse contestate. Contro di lui è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio, formula per avviare l’iter giudiziario senza il passaggio dell’udienza preliminare.