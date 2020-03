Si sono registrati attimi di paura venerdì scorso, di sera, a causa di un allarme lanciato per la presenza di una valigia nera, lasciata in stato di abbandono nei pressi di una chiesa, a via Grimaldi a Nocera Inferiore. A ridosso del muro dove era poggiato l'oggetto, vi era anche una scritta con dello spray contro le forze dell'ordine. Residenti e passanti hanno allertato le forze dell'ordine, riferendo la circostanza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, oltre alla polizia e ad una squadra di artificieri. Dopo una serie di controlli, è stato appurato che si trattava solo di una valigia. Non è escluso che possa essersi trattato di uno scherzo di cattivo gusto, architettato da qualcuno che ha lasciato la valigia in quel posto, volontariamente, con tanto di scritta sulla parete. L'allarme era stato lanciato anche attraverso i social, ma all'interno del trolley, c'erano solo abiti ed indumenti.

