Un nuovo appuntamento per raccontare agli appassionati la storia di Nocera Inferiore e dell'Agro Nocerino Sarnese. L'associazione “Ridiamo vita al Castello”, con i suoi volontari, organizza per domenica 7 gennaio un nuovo ciclo di visite guidate al parco e al castello Fienga. Dalle 10 alle 13 si terranno visite guidate gratuite, con la possibilità di rivivere le atmosfere medievali dello storico maniero nocerino. Sarà possibile anche prenotare visite per comitive di oltre dieci persone. L'evento è realizzato con il patrocinio morale della cittá di Nocera Inferiore, nell'ambito del certellone di eventi culturali dedicati alle festività natalizie.