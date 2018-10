Venerdì 5 Ottobre 2018, 11:52

NOCERA INFERIORE - È stata aperta un'indagine dalla procura di Nocera Inferiore sul decesso di un ciclista di 83 anni, originario dell'avellinese, investito dieci giorni fa mentre percorreva la vecchia Statale 90 delle Puglie. Il pensionato era rimasto ferito gravemente nei pressi di Baiano. Ad investirlo era stata una donna di 54 anni, per via di una brusca manovra che lo aveva travolto, facendolo rotolare per diversi metri sull'asfalto. Giorni fa, si sono celebrati i funerali dell'anziano, che il giorno dell'incidente viaggiava su di una moto elettrica. Dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, l'83enne era stato trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore, all'Umberto I. Lunedì scorso è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate. Al termine dell'autopsia, disposta dalla procura nocerina, il magistrato di turno ha iscritto nel registro degli indagati la donna, con l'accusa di omicidio stradale. Il fascicolo potrebbe essere trasferito ora alla procura irpina, per competenza territoriale.