Aggrediscono e picchiano un giovane in pieno centro cittadino, si dileguano all'arrivo dei carabinieri. Sono le circostanze sulle quali stanno indagando i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore, per quanto accaduto martedì scorso, intorno alle 21, all'incrocio tra via Fava e Papa Giovanni XXIII. Il bilancio è di un ragazzo ferito con calci e pugni e di un'automobile danneggiata con l'utilizzo di un casco. L'episodio ha visto coinvolti diversi gruppi di giovani.



Tutto sarebbe partito da un litigio - pare - tra due persone, per futili motivi. L'arrivo delle forze dell'ordine è stato sollecitato da diversi residenti, spaventati per quanto stava accadendo in strada, mentre alcune attività commerciali erano ancora aperte. Diverse automobili sono state costrette a fermarsi, in ragione della presenza in strada di alcuni dei ragazzi coinvolti nel violento episodio. Grazie a foto e video che hanno cominciato a diffondersi in rete, è stato possibile notare come uno dei ragazzi presenti si sia reso responsabile del danneggiamento di un'automobile, ferma in prossimità di una curva. Il veicolo apparteneva probabilmente alla vittima o ad un altro dei giovani accorsi sul posto. Il ragazzo, armato di casco, ha mandato in frantumi i vetri anteriori e posteriori di una Fiat Panda. Qualcuno aveva pensato ad un incidente stradale, nelle fasi iniziali. All'arrivo dei carabinieri, il gruppetto di aggressori si era già dileguato.

APPROFONDIMENTI Vietri, serie di furti nella frazione di Dragonea: il comitato lancia l'allarme Trovato con droga e soldi in auto, giudici blindano sequestro di 11mila euro Colpita da aneurisma, salvata dalla celerità dei soccorsi del 118 e degli ospedali di Polla e Salerno

Sull'episodio sono state avviate rapidamente le indagini, coordinate dal tenente colonnello Rosario Di Gangi. Ad avere la peggio un ragazzo rimasto ferito, per aver rimediato calci e pugni. Il giovane è rimasto a terra per diversi minuti, in attesa dei soccorsi. Dopo poco, è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasferito il ragazzo in ospedale, al pronto soccorso dell'Umberto I.

Per lui diverse escoriazioni, i sanitari lo hanno dimesso dopo qualche ora. Adesso è il tempo delle indagini per individuare i responsabili dell'aggressione e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono diverse telecamere di videosorveglianza, installate lungo le due strade dove si è consumata la violenza tra gruppetti sparsi di ragazzi. Gli elementi in mano agli inquirenti sono diversi: non solo le immagini ma anche gli estremi dell'automobile finita distrutta da uno dei soggetti presenti, con tanto di casco. Non è escluso che lo stesso ragazzo ferito venga sentito, nelle prossime ore, dai carabinieri. L'episodio di martedì riporta alla memoria quanto accaduto più volte, proprio in quella zona di Nocera Inferiore, tra bande di giovani che spesso scatenano risse, incuranti della presenza di commercianti e cittadini. Le due strade interessate, infatti, registrano sempre grandi affollamenti durante i weekend.