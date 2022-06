Nocera, 364 persone controllate: denunce e perquisizioni

NOCERA INFERIORE. Oltre 300 persone controllate, sei perquisizioni, venticinque multe e due denunce a piede libero. E' il risultato di un maxi controllo di polizia a Nocera Inferiore, voluto dal Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, effettuato lo scorso fine settimana per incrementare sul territorio comunale un’efficace azione di prevenzione e di contrasto alle fenomenologie delittuose relative alla commissione di reati contro il patrimonio, garantendo la incisiva e reale percezione di sicurezza della collettività. Nell’arco dei servizi, realizzati con l’impiego di equipaggi del Commissariato di Nocera Inferiore, della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale Salerno e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, con il concorso di una unità della Squadra Cinofili di Napoli e di un elicottero del 6° Reparto Volo di Napoli, sono stati conseguiti i seguenti risultati. Sono state 364 le persone controllate, di cui 72 con precedenti penali. Duecentoquattro i veicoli controllati, 3 gli esercizi pubblici, tre i sequestri e 6 le perquisizioni per reati affini allo spaccio e detenzione di droga. Inoltre, sono state verificate le posizioni di quattro persone ai domiciliari, mentre 12 le persone controllate sottoposte a misure di prevenzione. Lungo il territorio nocerino, infine, sono stati eseguiti ben 27 posti di blocco ed elevate 25 mute al codice della strada. Due le persone denunciate a piede libero, così come le contestazioni di natura amministrativa. Un servizio straordinario di controllo e verifica, a Nocera Inferiore, che da inizio anno ha registrato ben otto episodi criminali, tra esplosioni di bombe e sparatorie.

