Lunedì 17 Dicembre 2018, 13:53

"Odio la Lega". Sanzionata la sede della Lega a Nocera Inferiore poche ore prima dell'inaugurazione.Alcuni militanti antifascisti hanno sanzionato simbolicamente la sede della Lega di Nocera Inferiore alcune ore prima dell'inaugurazione affigendo dei chiari e forti messaggi di sdegno verso la presenza del partito di Salvini nell'Agro nocerino sarnese.L'inaugurazione della sede leghista a Nocera Inferiore segue quella di Pagani di alcune settimana fa, a dimostrazione di quanti ex cirielliani ed ex pidiellini stiano translocando verso il partito del Nord."Come abbiamo già detto, gira e rigira sono sempre gli stessi, dall'assessore al coordinatore provinciale, dall'onorevole leghista napoletano più qualche amico locale in aperitivo domenicale, a presidiare il nostro territorio - hanno affermato i militanti di "Antifascisti Agro nocerino sarnese" su Facebook, rivendicando l'azione di protesta - Nocera ha dimostrato il suo malcontento per la fastidiosa e inopportuna inaugurazione con una raffica di commenti sui social di sdegno nei confronti di chi per anni è stato protagonista delle più efferate politiche di antimeridionalismo e odio verso il Sud, di chi vuole portare nell' Agro politiche sovraniste e disumane".I giovani della sinistra nocerina hanno poi sottolineato la propria disapprovazione nei confronti del governo giallo verde e in particolare del vice premier Matteo Salvini. "Ricordiamo che con il nuovo "decreto sicurezza" di Salvini si sono andate a limitare le libertà di movimento con pesanti ripercussioni legali per chi prova a manifestare, oltretutto criminalizzando la povertà, perchè oggi essere poveri in Italia è reato. Nocera non si Lega!"