Nocera, nuovo colpo del ladro seriale, questa volta un'agenzia immobiliare

È diventato l’incubo dei negozi. Le sue scorribande sono ormai all’ordine del giorno, anzi della notte. Ormai è un ladro seriale che riesce a mettere a segno anche due colpi nella stessa nottata.

Lo fa in maniera spavalda, fregandosene delle telecamere di video sorveglianza, agisce infatti a volto scoperto. L’ultimo colpo la notte scorsa nell’agenzia Tirreno Immobiliare al centro di Nocera Inferiore.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso a colpi di spallate, è la sua tecnica, è riuscito a entrare nei locali di via Costantino Amato, a pochi metri dal municipio. È riuscito a portare via quattro computer portatili.

Il titolare dell’agenzia ha presentato denuncia.

Probabilmente poche ore prima il malvivente avrebbe tentato di entrare anche in un negozio di barbiere in via Castaldo senza riuscirvi. Secondo la polizia è lo stesso ladro che nei giorni scorsi ha rubato anche in alcuni negozi di Pagani. Si tratterebbe di un tossicodipendente che si accontenta anche dei pochi soldi che i proprietari dei locali lasciano in cassa, soldi utili a comprare la droga.