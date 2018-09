Domenica 23 Settembre 2018, 18:53

Si chiama Kira. È uno splendido esemplare femmina di pastore tedesco. È in forza al nucleo cinofilo della polizia di Stato di Napoli. Di lei si occupano due poliziotte. La sua specialità è trovare le sostanze stupefacenti. E si deve al fiuto di Kira il felice epilogo di due operazioni antidroga organizzate nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Nocera Inferiore guidato dal vicequestore Luigi Amato. L'ultima ha consentito di individuare una vera e propria piazza di spaccio alla periferia della città, in un quartiere popolare, dove una donna custodiva in camera da letto panetti di hashish. Pesavano complessivamente oltre 400 grammi. Ritrovati grazie al fiuto di Kira.