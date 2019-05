Giovedì 16 Maggio 2019, 14:50

NOCERA INFERIORE - Poteva uscire di casa solo per sottoporsi a visite e terapie in ospedale. Questo in ragione del regime degli arresti domiciliari, al quale era stato sottoposto dal Tribunale di Sorveglianza di Foggia per un altro precedente, applicato il 14 agosto del 2017. Dopo tre mesi l'uomo, un 51enne di Nocera Inferiore, l'aveva però violato, approfittando proprio della terapia alla quale avrebbe dovuto sottoporsi. Il 22 novembre di quello stesso anno, infatti, l'uomo si presentò in una struttura sanitaria competente, a Pagani, per eseguire la terapia oncologica prescritta a seguito di una patologia di cui soffriva da tempo. Una volta conclusa, secondo le prescrizioni del tribunale, sarebbe dovuto però tornare a casa. Così non fu. Perchè l'uomo si allontanò dalla struttura, non facendo rientro in casa. Quando la polizia si recò presso il suo domicilio per verificare se fosse in casa, non lo trovò. L'imputato, mandato sotto processo per il reato di evasione, fu trovato invece in un fondo agricolo, che tra l'altro era posto sotto sequestro, mentre raccoglieva dei frutti. Quella circostanza gli costò un nuovo arresto e, ora, il processo dinanzi al giudice monocratico.