Nocera Inferiore, rifiuti pericolosi abbandonati dietro lo stadio San Francesco

Dieci taniche, di diverso colore, ma dal contenuto misterioso, sono state abbandonate da ignoti nella traversa che da viale San Francesco conduce all’ingresso della tribuna dello stadio comunale di Nocera Inferiore.

Dalle etichette dei contenitori si presume che contengano olio esausto per motori marini ma non è escluso che ci sia dell’altro. È curioso, comunque, che accada in una città dove non c’è il mare, probabilmente sono stato abbandonati da qualche azienda di rimessaggio barche che, invece di seguire le norme per lo smaltimento di un rifiuto speciale, ha preferito, magari nottetempo, abbandonare le taniche in un luogo poco frequentato.

Ma c’è un interrogativo. Secondo una testimonianza i contenitori sono lì da sabato scorso. E lunedì 24 luglio si è tenuta regolarmente la fiera mercato comunale. Quindi, non solo il viale è stato frequentato da commercianti e clienti, ma gli operatori della Nocera Multiservizi hanno visto i contenitori? Ed eventualmente hanno informato l’azienda della presenza di rifiuti certamente dannosi per l’ambiente?