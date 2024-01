Nocera, ritrovato e restaurato uno storico vagone ferroviario

Per anni era rimasto abbandonato su un binario morto della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore. Ora è tornato a nuova vita e farà parte di un treno storico.

Si tratta di uno storico vagone ferroviario adibito a bagagliaio tipo "1931R" serie DI. Il rotabile è stato sottoposto ad un importante intervento di restauro per ripristinarne la funzionalità e l'estetica con il reintegro di tutte le componenti ferroviarie. Grazie al restauro il vagone bagagliaio farà parte di un treno storico dlella Fondazione Ferrovie dello Stato.

Il vagone fa parte di una serie di rotabili entrati in servizio tra il 1928 e il 1932 ed è lungo 12 metri.

La velocità massima che poteva raggiungere era 75 chilometri orari. Costruiti in numerosi esemplari, questi bagagliai hanno prestato servizio in composizione sia a treni viaggiatori che merci per il trasporto di piccoli colli e bagagli.

L’ambiente interno è suddiviso in un piccolo vano a disposizione del capotreno e del personale addetto al bagagliaio, attrezzato con una scrivania con il casellario per i documenti, un vano per i bagagli e un vano per piccole merci dotato di due portelloni laterali di carico.