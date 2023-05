Nocera e Roccapiemonte celebrano la Festa del Majo

Torna a rivivere nell'Agro nocerino sarnese uno dei riti arborei più antichi d’Italia, la Festa del Majo, che unisce le comunità di Nocera Superiore e Roccapiemonte pronte ad incontrarsi oggi primo maggio nella piazza di Materdomini per la Santa Messa e lo scambio dei doni. L’antica Festa del Majo affonda le sue radici nel mondo contadino: si realizzavano cortei dove veniva portato in processione - tra balli e canti - un arbusto detto appunto Majo. L’albero rappresentava lo spirito della vegetazione, un culto che già nell’antica Nuceria si svolgeva, connesso alla primavera.

La danza dei cortei di figuranti in costume d’epoca provenienti da Nocera Superiore e Roccapiemonte è il saluto alla primavera accompagnato dal dono degli alberelli - i Maj - alla Madonna al fine di propiziare i raccolti dei campi. Folklore e religione, leggende e storia si ravvivano nella solenne celebrazione in cui si mescolano sacro e profano per fondersi in un inno di lode a Dio, a devozione della Mater Domini, di gioia e ringraziamento per la terra che si risveglia.