Sprofonda con un boato l'argine del torrente Solofrana in pieno centro

Paura in via Pucci a Nocera Inferiore dove, in pieno centro, è crollato l’argine del torrente Solofrana. Il crollo è stato accompagnato da un boato.

Il muro di contenimento, a causa della forza dell’acqua, si è frantumato finendo nel fiume.

Sono stati i cittadini ad allertare le forze dell’ordine. L’area è stata transennata e la strada chiusa al traffico veicolare. Sul posto polizia del locale commissariato, agenti della polizia municipale e volontari della Protezione Civile. Il sindaco Paolo De Maio ha chiesto l'intervento dei tecnici del Genio Civile per rinforzare l'argine ed evitare nuovi crolli.