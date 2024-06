Un singolo episodio è al centro di un’inchiesta, appena conclusa, con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata contestata ad un uomo di 53 anni, di Nocera Superiore. Il sostituto procuratore titolare del fascicolo ha concluso l’indagine, con la notifica dell’avviso che permetterà all’indiziato, entro venti giorni, di chiedere interrogatorio o presentare memorie difensive. I fatti risalgono alla scorsa estate, approfonditi poi dall’organo inquirente dopo la denuncia sporta dalla famiglia di una bambina di 3 anni.

Stando a quanto ricostruito, anche in seguito ad un incidente probatorio, l’uomo avrebbe approfittato del rapporto affettivo e di confidenza che aveva instaurato con la minore, per costringerla a subire un atto di natura sessuale. La denuncia su quanto accaduto fu sporta dalla famiglia della minore, la quale aveva udito una frase pronunciata dalla figlia, ritenuta equivoca e ambigua. Per il perito nominato dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, alla minore è stata riconosciuta la capacità di testimoniare.

L’incidente probatorio fu fissato dal giudice al fine di ricostruire le modalità di quel presunto episodio ma anche per salvaguardare la testimonianza della minore, che nel corso del tempo avrebbe potuto dimenticare o alterare i suoi ricordi. In quella sede, in modalità protetta e con il supporto di una psicologa, la piccola aveva risposto ad una serie di domande poste dalla parte civile, così come dall’avvocato che assiste il 53enne nocerino.

Del tutto opposta è infatti la convinzione della difesa, con le domande poste a dimostrare l’estraneità dell’uomo a quel tipo di accusa. L’indagine fu avviata in ragione delle convinzioni dei genitori della vittima, i quali attribuirono alle parole della figlia una pratica di natura sessuale, che la stessa avrebbe subito su costrizione dell’indagato.

Durante la fase preliminare dell’inchiesta, i carabinieri avevano raccolto, oltre al racconto dei genitori della bambina, anche ulteriori testimonianze, tese a ricostruire i rapporti personali tra le parti, oltre che familiari, per cristallizzare il rapporto tra l’indagato e la famiglia della minore di 3 anni. In aggiunta era stato poi depositato del materiale video, nel quale la stessa avrebbe riferito di quanto accaduto in casa dell’indagato. Allo stato attuale, ogni valutazione spetterà al pubblico ministero che ha concluso la fase preliminare. Come previsto dalla legge, ci saranno venti giorni di tempo, per il 53enne, per presentare memorie difensive e chiedere di essere interrogato in relazione all’ipotesi di accusa mossa. Spetterà poi all’organo inquirente ogni ulteriore valutazione, come la richiesta di rinvio a giudizio o l’archiviazione del procedimento, così come delle accuse.